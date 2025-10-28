Россиян предупредили о бесполезности БАДов с коллагеном и гиалуроновой кислотой

Эффективность БАДов с коллагеном и гиалуроновой кислотой, направленных на борьбу с возрастными изменениями, имеет слабую доказательную базу, – рассказала «Газете.Ru» врач-дерматовенеролог, косметолог, научный руководитель компании Martinex Наталья Михайлова.

«Антиэйдж-комплексы и БАДы активно рекламируются как способ замедлить старение и продлить молодость, но их доказательная база крайне ограничена. Одним из ключевых направлений стали антиоксиданты. В теории они должны защищать клетки от разрушительного действия свободных радикалов, что связано с процессом старения. На практике же крупные исследования показали, что прием антиоксидантов в таблетках не приводит к продлению жизни или снижению риска тяжелых заболеваний. Широко продвигаемые коллаген и гиалуроновая кислота при приеме внутрь тоже имеют крайне слабую доказательную базу. Плацентарные препараты особенно опасны, так как содержат множество биологически активных веществ, не стандартизированы и могут стимулировать неконтролируемое деление клеток, что теоретически повышает риск рака», – объяснила врач.

По словам врача, действительно помогают замедлить старение базовые принципы здорового образа жизни.

«Научные данные подтверждают, что контроль артериального давления, уровня сахара и липидов, регулярная физическая активность, поддержание нормального веса, сбалансированное питание с ограничением калорийности, отказ от курения и ограничение алкоголя значительно снижают риск преждевременной смерти и продлевают активное долголетие. Не менее важной мерой является защита кожи от ультрафиолета, так как солнечное излучение ускоряет процессы старения и повышает риск рака кожи. А неконтролируемый прием БАДов, витаминных комплексов и антиэйдж-средств не только бесполезно, но и опасно гипервитаминозом, токсическим повреждением печени и взаимодействием с другими лекарствами», – заключила врач.

