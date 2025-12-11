В Москве прошел юбилейный Кремлевский благотворительный кадетский бал

В Москве завершился Х юбилейный международный Кремлевский благотворительный кадетский бал (МБКБ 2025), приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и году Защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям бала. В нем он выразил уверенность, что мероприятие «и впредь будет служить укреплению кадетского братства, сбережению наших национальных, исторических традиций, воспитанию молодежи на высоких идеалах честности, верности и благородства, которые во все времена вдохновляли российское воинство».

В бале приняли участие 3,4 тыс. юношей и девушек в возрасте от 14 до 23 лет из всех регионов России и 63 стран мира. Многие участники — дети и близкие родственники участников специальной военной операции.

«Огромная честь и гордость проводить Бал в честь таких значимых и важных событий, которые памятны и важны для каждого российского гражданина», — отметила руководитель проекта Юлия Кирпичникова.

По ее словам, бал стал символом памяти и уважения всем защитникам России во все времена. Она выразила особую благодарность защитникам, которые выполняют свой воинский долг в зоне СВО, а также поблагодарила Сбер за поддержку.

«Для нас важно, что такой уважаемый партнер разделяет стремление к сохранению традиций, уважению к подвигам защитников Отечества и воспитанию нового поколения ответственных граждан. Для Сбера поддержка патриотических проектов — не разовая история», — отметила она.

По ее словам, банк последовательно участвует в патриотических инициативах по всей стране, и его вклад позволяет расширять географию бала и делать его доступнее для участников из регионов.

«Уважение к подвигу защитников Отечества — часть корпоративной культуры компании, и именно поэтому наше партнерство выглядит естественным и надежным. Благодаря такой поддержке Кадетский Бал расширяет географию, становится доступнее для ребят из регионов и продолжает выполнять свою миссию», — добавила Кирпичникова.