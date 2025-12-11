На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пробки в Москве достигли 10 баллов

Пробки на дорогах Москвы достигли 10 баллов
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Пробки в четверг в Москве достигли десяти баллов. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

В то же время Департамент транспорта Москвы передает, что пробки в столице достигли отметки в восемь баллов. В ведомстве добавили, что движение нормализуется после 20:00.

Движение интенсивное преимущественно в центральной части города: на Можайском шоссе в районе дома 3/1; набережной Тараса Шевченко до Новоарбатского моста; улице Грузинский Вал до площади Тверской Заставы.

Накануне в центре Москвы произошло массовое ДТП. На кадрах с места ДТП видно, что в результате произошедшего белый автомобиль получил сильные повреждения: у транспорта смят кузов, разбиты стекла, капот, а детали разлетелись по проезжей части. На записи также заметно, что на дороге стоит микроавтобус, у которого разбит бампер.

За день до этого в столице патрульный автомобиль сбил курьера на пешеходном переходе. От удара человек подлетел в воздух, перевернулся и упал на проезжую часть.

Ранее сообщалось, что в Москве перекрыли МКАД.

