Мосгорсуд освободил от наказания экс-совладельца «Азбуки вкуса» Якубовского

Суд в Москве изменил приговор и освободил от наказания бывшего совладельца сети кофеен «Кофе хауз» и магазинов «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского, которого осудили на восемь лет за хищение свыше $126 млн у ряда зарубежных компаний. Об этом сообщает ТАСС.

»Московский городской суд изменил приговор Пресненского суда Москвы в отношении Якубовского и остальных фигурантов, освободил осужденных от наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, в остальной части приговор оставили без изменения», — уточнил один из участников процесса.

При этом, по словам источника, бизнесмен и другие обвиняемые останутся в СИЗО из-за второго уголовного дела.

В апреле Якубовского приговорили к восьми годам колонии, экс-главу компании Petropavlovsk Павла Масловского — к 13,5 года, экс-гендиректора компании «Ппфин холдинг» Светлану Безрукову — к пяти годам.

Уголовное дело против Якубовского, Масловского и Безруковой было утверждено Генеральной прокуратурой России в мае 2024 года. По данным следствия, им инкриминировали мошенничество в особо крупном размере. В ходе расследования выяснилось, что Якубовскому приписывается хищение $126 миллионов, полученных от различных бизнесменов в период с 2012 по 2015 год для финансирования деятельности компании V.M.H.Y. Holdings Limited. После того как выплата процентов по займам прекратилась осенью 2016 года, деньги так и не были возвращены.

Ранее суд отменил меру пресечения экс-министру цифрового развития Ярославской области.