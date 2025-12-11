На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме напомнили о сроках оплаты коммуналки за декабрь

Депутат Якубовский: декабрьскую квитанцию за ЖКУ необходимо оплатить до 12 января
close
Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Россияне должны оплатить декабрьскую квитанцию за жилищно-коммунальные услуги до 12 января 2026 года. Об этом RT сообщил член комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский.

Депутат отметил, что сроки оплаты квитанций регулируются Постановлением кабмина РФ №354. Согласно документу, операцию нужно провести до 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом.

«В январе 2026 года 10-е число приходится на субботу, поэтому действует правило переноса сроков на ближайший следующий рабочий день — 12 января», — сказал Якубовский.

3 декабря зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил, что многодетные семьи в России могут получить скидку в размере не менее 30% на оплату ЖКУ. Депутат уточнил, что размер льготы устанавливают власти регионов. Кроме того, многодетные семьи могут получить освобождение от платы за содержание жилого помещения, компенсацию за взносы на капитальный ремонт многоквартирного дома, отметил зампред.

Ранее россиянам объяснили причину роста тарифов на ЖКУ в 2026 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами