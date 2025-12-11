В Госдуме напомнили о сроках оплаты коммуналки за декабрь

Россияне должны оплатить декабрьскую квитанцию за жилищно-коммунальные услуги до 12 января 2026 года. Об этом RT сообщил член комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский.

Депутат отметил, что сроки оплаты квитанций регулируются Постановлением кабмина РФ №354. Согласно документу, операцию нужно провести до 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом.

«В январе 2026 года 10-е число приходится на субботу, поэтому действует правило переноса сроков на ближайший следующий рабочий день — 12 января», — сказал Якубовский.

3 декабря зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил, что многодетные семьи в России могут получить скидку в размере не менее 30% на оплату ЖКУ. Депутат уточнил, что размер льготы устанавливают власти регионов. Кроме того, многодетные семьи могут получить освобождение от платы за содержание жилого помещения, компенсацию за взносы на капитальный ремонт многоквартирного дома, отметил зампред.

Ранее россиянам объяснили причину роста тарифов на ЖКУ в 2026 году.