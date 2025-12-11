На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мощный фонтан кипятка вырвался из-под земли в Петербурге и ошпарил двух человек

78.ru: в Петербурге мощный фонтан кипятка вырвался из-под земли и ошпарил двоих
true
true
true

В Петербурге два человека пострадали от ожогов из-за мощного фонтана кипятка, вырвавшегося из-под земли. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 11 декабря в районе дома №12 на улице Маршала Казакова. Из-под земли в результате прорыва трубы вдруг вырвался мощный фонтан кипятка — вся улица оказалась окутана паром, который значительно ухудшил видимость на дороге.

В связи с произошедшим маршруты трамваев №56 и №60 временно изменены. На месте работают экстренные службы.

Телеканал также сообщает, что в результате инцидента пострадали два человека — 70-летний мужчина и девятилетняя девочка. Ребенок обварил ноги, пытаясь перебежать разлив горячей воды, чтобы «поснимать блог». Информации о состоянии пенсионера не поступало.

Прокуратура начала проверку по факту случившегося. Предварительные сроки устранения аварии — 24 часа, сообщили в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Ранее фонтан кипятка ошпарил водителя в Химках, и это попало на видео.

