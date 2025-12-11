На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Британии врачи отмечают резкий рост заболеваемости гриппом

Масштабную вспышку гриппа фиксируют врачи в Британии
Shutterstock

В Британии зафиксирована самая масштабная вспышка гриппа. Это наихудший сезон по заболеваемости для всей системы британского здравоохранения. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на заявление Национальной службы здравоохранения (NHS) Англии.

В статье отмечается, что только за одну неделю число заболевших гриппом выросло на 50%, но не достигла при этом пиковых показателей. Британцы начинают сталкиваться с тем, что в аптеках заканчиваются вакцины от гриппа, а школы вынуждены закрываться. Ситуация с заболеваемостью может обостриться также из-за забастовки, которую планируют провести врачи 17-22 декабря.

Также издание отмечает, что число госпитализированных людей с норовирусом выросло на 35%, до 354 пациентов в день.

7 декабря стало известно, что проблемы с гриппом в Великобритании произошли из-за мутировавшего штамма, который распространяется быстрее обычного и вызывает рекордное число госпитализаций.

По оценкам специалистов, до конца волны болезни в больницы могут обратиться до восьми тысяч человек.

Ранее Роспотребнадзор зафиксировал вспышки гриппа в нескольких регионах России.

