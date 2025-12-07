На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Великобритания столкнулась с «очень тяжелым» сезоном гриппа

Sky News: Великобритания переживает тяжелый сезон гриппа из-за мутации штамма
Shutterstock/FOTODOM

Великобритания столкнулась с «очень тяжелым» сезоном гриппа из-за мутировавшего штамма, который распространяется быстрее обычного и вызывает рекордное число госпитализаций. Об этом сообщил SkyNews.

По оценкам специалистов, до конца волны болезни в больницы могут обратиться до восьми тысяч человек.

Британское Агентство здравоохранения (UKHSA) отметило, что вирус уже активно поражает детей и молодых людей, однако есть опасение, что он может заразить и более пожилых пациентов, у которых болезнь протекает тяжелее. Эпидемиолог агентства Джейми Лопес Бербнал отметил, что новый штамм мутировал быстрее обычного, что снижает иммунитет населения и способствует более быстрому распространению вируса.

В Англии с начала сезона было сделано более 17 млн прививок от гриппа, однако этого пока недостаточно. Врачи предупреждают, что нынешний сезон наступил раньше обычного и протекает тяжелее из-за мутировавшего штамма, а пик заболеваемости пока не достигнут.

По информации NHS, симптомы гриппа проявляются стремительно — высокая температура может подняться всего за несколько часов, в отличие от простуды, при которой она появляется постепенно. Болезнь сопровождается головной болью, сухим кашлем и болями в теле, тогда как простуда чаще затрагивает только нос и горло. У детей грипп может сопровождаться ушной болью и быстрой утомляемостью, а у взрослых — сильной слабостью, мешающей вести обычный образ жизни.

Национальный директор службы неотложной помощи NHS Джулиан Редхед подчеркнул, что сезон гриппа станет серьезным испытанием для системы здравоохранения. По его прогнозу, количество пациентов в больницах с гриппом может вырасти с полутора-двух тысяч до пяти-восьми тысяч человек, что создаст значительную нагрузку на медучреждения.

Редхед также предупредил, что вирус не стоит недооценивать. Даже у относительно здоровых людей грипп может вызвать серьезные осложнения, затрагивающие сердце и легкие. Наибольшую опасность болезнь представляет для пожилых и маленьких детей, у которых к вирусу могут присоединяться бактериальные инфекции, включая пневмонию, способную привести к тяжелым последствиям.

Ранее Рроссиянам на фоне всплеска заболеваемости объяснили, стоит ли бояться гонконгского гриппа.

