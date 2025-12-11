Киев передал Варшаве данные о времени и месте пребывания в Польше российского археолога

Скиба: Варшава получила от Киева данные о времени и месте пребывания Бутягина

Украина передала Польше информацию о времени и месте нахождения российского археолога Александра Бутягина для его задержания польскими правоохранителями. Об этом сообщил пресс-секретарь Окружной прокуратуры Варшавы Петр Скиба, пишет РИА Новости.

«Мы получили от украинской стороны информацию о том, что этот человек может пребывать на территории Польши в конкретные дни в конкретных местах», — сказал Скиба журналистам.

По его словам, Киев прислал в Варшаву документы для экстрадиции задержанного россиянина.

11 декабря в польской прокуратуре сообщили, что на Украине Бутягину может грозить до 10 лет лишения свободы.

В Польше по запросу Киева задержали и арестовали российского ученого-археолога и сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина. Украина считает археологические экспедиции на территории древнего городища Мирмекий в Крыму, которыми Бутягин руководит с 1999 года, незаконными. Кроме того, Киев настаивает на том, что действия ученого и его команды привели к «уничтожению объектов крымского культурного наследия». В России арест Бутягина назвали политическим произволом и призвали россиян воздержаться от поездок в Польшу в связи с «оголтелостью» Варшавы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

