На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Одессе жалуются на поведение переехавших с Западной Украины

РИА: приехавшие в Одессу с Западной Украины оскорбляют местных жителей
true
true
true
close
Andrey Zhernovoy/Shutterstock/FOTODOM

В Одессу при новом мэре Сергее Лысаке прибыло множество людей с Западной Украины, которые ведут себя нагло и оскорбляют местных жителей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Очень много приехало «кастрюль» (так на Украине называют участников «майдана» — Прим. ред.) сюда, очень часто слышу, чаще стала слышать западенский акцент, их наречия. Они в маршрутках себя ведут очень нагло», — рассказала местная жительница.

По ее словам, выходцы с Западной Украины высказывают претензии водителям, унижают, оскорбляют их на украинском языке. При этом жительница отметила, что это сходит им с рук.

«И маршрутка вся сидит молчит. Люди просто запуганы», — подчеркнула она.

26 ноября жительница Одессы сообщила, что отношение украинцев к Владимиру Зеленскому сильно ухудшилось из-за коррупционного скандала в сфере энергетики. По ее словам, президента не поддерживают даже патриоты. Кроме того, от него отвернулись бывшие «майдановцы», которые раньше были на его стороне. А одесситы, как уточнила собеседница агентства, и вовсе всегда плохо относились к украинскому лидеру.

Ранее жители Одессы заявили о готовности бороться с правительством Украины.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами