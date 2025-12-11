В Одессу при новом мэре Сергее Лысаке прибыло множество людей с Западной Украины, которые ведут себя нагло и оскорбляют местных жителей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Очень много приехало «кастрюль» (так на Украине называют участников «майдана» — Прим. ред.) сюда, очень часто слышу, чаще стала слышать западенский акцент, их наречия. Они в маршрутках себя ведут очень нагло», — рассказала местная жительница.

По ее словам, выходцы с Западной Украины высказывают претензии водителям, унижают, оскорбляют их на украинском языке. При этом жительница отметила, что это сходит им с рук.

«И маршрутка вся сидит молчит. Люди просто запуганы», — подчеркнула она.

26 ноября жительница Одессы сообщила, что отношение украинцев к Владимиру Зеленскому сильно ухудшилось из-за коррупционного скандала в сфере энергетики. По ее словам, президента не поддерживают даже патриоты. Кроме того, от него отвернулись бывшие «майдановцы», которые раньше были на его стороне. А одесситы, как уточнила собеседница агентства, и вовсе всегда плохо относились к украинскому лидеру.

Ранее жители Одессы заявили о готовности бороться с правительством Украины.