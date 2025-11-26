В Одессе заявили, что Зеленского не поддерживают даже бывшие «майдановцы»

Отношение украинцев к президенту Владимиру Зеленскому сильно ухудшилось из-за коррупционного скандала в сфере энергетики. Об этом сообщила РИА Новости жительница Одессы.

«Конечно, в связи с этим коррупционным скандалом пошатнулось отношение к нему», — сказала она.

По ее словам, Зеленского не поддерживают даже патриоты. Кроме того, от него отвернулись бывшие «майдановцы», которые раньше были на его стороне. А одесситы, как уточнила собеседница агентства, и вовсе всегда плохо относились к украинскому лидеру.

«Сейчас очень маленькая поддержка у него, очень маленькая», — отметила она.

В середине ноября в Киеве на Майдане Независимости прошел митинг против коррупции и Зеленского. По информации Telegram-канала «Политика страны», на месте собрались порядка 100 человек. Протестующие держали в руках плакаты с надписями: «Зеленский — преступник», «президента в отставку», «нет коррупции», а также в поддержку арестованного Службой безопасности Украины (СБУ) детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова.

Организатор акции, бывшая соратница Саакашвили Мария Барабаш, заявила, что будет выходить на Майдан каждую субботу до полного выполнения всех ее требований, среди которых освобождение Магомедрасулова, экстрадиция в Украину бизнесмена Тимура Миндича и отставка Андрея Ермака с должности главы офиса президента, поскольку он якобы является «лидером коррупционных схем».

