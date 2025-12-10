На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян призвали не демонизировать пищевые добавки с интексом «Е»

Диетолог Пристанский: под индексом Е часто скрываются знакомые всем вещества
Shutterstock

Пищевые добавки с индексом «Е» окружены множеством мифов, однако не стоит их демонизировать. Такой совет в беседе с «Радио 1» дал диетолог Роман Пристанский. По его словам, зачастую «Е-шки» — это знакомые всем вещества, например сода или лимонная кислота.

«Ешки — это просто условное обозначение того или иного компонента. Оно необходимо для того, чтобы сократить объем текста на самой этикетке», — объяснил специалист.

Также много споров вызывают сахарозаменители. При этом в разумных пределах они являются безопасным инструментом для снижения калорийности рациона, добавил он.

Ученый-генетик, геронтолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Алексей Москалев однако предупредил, что искусственные подсластители, которые добавляют в том числе в диетические напитки и сладости без сахара, могут негативно влиять на состав кишечной микрофлоры, что ухудшает гликемический контроль — нормализацию уровня глюкозы в крови.

Ранее врач предупредила об опасности популярных среди детей китайских конфет с сорбитолом.

