В аэропорту Барнаула задержали россиянку за ввоз змеиного вина из Вьетнама

Таможенники отобрали экзотический сувенир у россиянки, прилетевшей из Вьетнама
ФТС России

Алтайские таможенники обнаружили в багаже россиянки, приехавшей из Вьетнама необычный напиток с редкой коброй. Об этом сообщает ФТС России.

Стеклянную бутылку с надписью «Змеиное вино» нашли при досмотре у туристки в аэропорту Барнаула. Внутри была заспиртованная змея и корень растения.

Женщина купила этот экзотический сувенир на рынке в Нячанге, чтобы эффектно проводить уходящий год Змеи. Однако у туристки отобрали бутылку и возбудили против нее два административных дела по ч.1 ст. 16.2 и ст. 16.3 КоАП РФ (недекларирование товаров и нарушение запретов и ограничений).

Экспертиза показала, что змея — кобра моноклевая, очень ядовитый и агрессивный вид, охраняемый международной конвенцией СИТЕС. Путешественнице грозит штраф с конфискацией.

Ранее мужчина привез из Вьетнама голову крокодила и попался российским таможенникам.

