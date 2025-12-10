Заключенный, прозванный «королем побегов», сбежал из тюрьмы в 4-й раз за 16 лет

OC: албанский заключенный сбежал из тюрьмы в 4-й раз за 16 лет

Заключенный, прозванный «королем побегов», сбежал из тюрьмы в четвертый раз за 16 лет, пишет Oddity Central.

В Милане 41-летний гражданин Албании Тома Таулант совершил дерзкий побег из тюрьмы строгого режима. Заключенный сумел тайно вынести из тюремной мастерской папку и использовал ее как импровизированный инструмент, чтобы перепилить металлические прутья на окне своей камеры. Затем он выбрался наружу, спустившись по самодельной веревке из связанных простыней.

Таулант, срок заключения которого должен был завершиться лишь в 2048 году, пересек внутренний двор и без обнаружения преодолел внешнюю стену. По данным некоторых источников, камеры наблюдения все же зафиксировали его движение, однако сигнализация не сработала. Вероятно, это связано с тем, что побег произошел во время смены караула.

Этот эпизод привлек повышенное внимание из-за репутации Тауланта как опытного специалиста по побегам. Текущий побег стал уже четвертым в его «послужном списке». В 2009 году он сбежал из тюрьмы в Терни, в 2013-м — из учреждения в Парме, а в 2023-м — из бельгийской тюрьмы, где использовал «человеческую пирамиду» из заключенных, чтобы перебраться через стены.

