Сбер показал первый в мире банкомат с ИИ и проверкой пульса

Сбер начал устанавливать банкоматы нового поколения в крупных городах России
Сбер продемонстрировал новый банкомат, совмещает банковские операции, экспресс-оценку здоровья и голосового ИИ-помощника на базе GigaChat. Презентацию провели первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев и его команда на конференции «Сделано в Сбере».

Отмечается, что ранее новинка была представлена на международной конференции AI Journey, а теперь Сбер показал возможности для клиентов.

Банкомат позволяет не только снимать и вносить деньги, но и получать консультации по продуктам, а также проверять состояние здоровья. Для этого достаточно приложить пальцы к датчикам и посмотреть в камеру — через 30 секунд на экране появятся данные: пульс, давление, уровень стресса и утомления, ИМТ, холестерин, средний уровень глюкозы, риск нарушения ее обмена, жесткость артериальной стенки и вариабельность сердечного ритма. Услуга доступна всем клиентам старше 18 лет.

Кроме того, устройство оснащено голосовым ассистентом. Уже сейчас через диалог можно выполнять базовые операции — например, снять заданную сумму. В будущем планируется реализовать сложные команды вроде: «внеси половину суммы на карту, а другую переведи подруге». GigaChat также консультирует по банковским продуктам — от карт до вкладов.

Также в Сбере особое внимание уделили инклюзивности: корпус имеет отрицательный угол наклона, что позволяет подъехать к банкомату на инвалидной коляске. Экран рассчитан на круглосуточную работу в течение 10 лет, а изображение визуально выходит за границы дисплея — решение разработано специально для Сбера.

Компания уже начала устанавливать банкоматы нового поколения в крупных городах страны. Устройство объединяет финансы, здравоохранение и искусственный интеллект, обеспечивая высокий уровень заботы, комфорта и безопасности.

