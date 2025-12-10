В Госдуме предложили дать право родителям регистрировать детей в соцсетях

В Австралии вступил в силу закон, который ограничивает использование соцсетей детьми до 16 лет. Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов в разговоре с «Газетой.Ru» допустил, что в России могут пойти по австралийскому пути. Однако, по его мнению, куда более эффективно, чтобы родители сами решали – можно ли их детям в соцсети.

«В этой Австралии все вверх ногами. Конечно, можно пойти по пути австралийскому полного запрета. Я бы хотел вспомнить свою идею еще 2017–18 года, за которую, кстати, меня очень сильно критиковали коллеги по Госдуме, требуя, чтобы я перестал ограничивать доступ детей в интернет. Так вот, есть идея делегировать родителям право определять — можно зарегистрироваться подростку, ребенку в сети или нет, а если зарегистрироваться, то определить круг полномочий, ограниченные отрасли сферы, где ребенок может находиться», — заявил депутат.

По мнению Милонова, платформы завлекают пользователей, но не заботятся об их безопасности.

«Предположим, выбрать только тематические группы для ребенка или ограничить время пребывания в социальной сети. В общем, сделать так, что если ребенок и пользуется соцсетями, то от родителя зависит обеспечение его безопасности. В соцсетях, то есть он может выставить некие границы, а не так, как сейчас делается. Соцсети заманивают наших детей в свои моря и совершенно не заботятся о том, кто с нашими детьми там общается», — сказал он.

До этого издание «Би-би-си» сообщило, что в Австралии вступил в силу закон о запрете использования соцсетей для детей до 16 лет. Платформы должны сами отслеживать детские аккаунты и ограничивать доступ. За несоблюдение платформы могут получить штраф до 33 миллионов долларов. СМИ пишут, что некоторые подростки уже сумели обойти запрет.

Ранее Песков заявил, что очень много детей прислали письма на прямую линию с Путиным после блокировки популярной игры Roblox.