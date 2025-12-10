Женщина 5 месяцев носила свое оторванное ухо на ноге, ожидая операцию по пересадке

OC: китаянка 5 месяцев жила с ухом на стопе, ожидая операцию по пересадке

Женщина из Китая пять месяцев носила свое оторванное ухо на ноге, ожидая операцию по пересадке, пишет Oddity Central.

В провинции Шаньдун женщина получила производственную травму: ее волосы попали в механизм оборудования, что привело к отрыванию левого уха, части кожи головы и участка кожи лица. Жизни китаянки ничего не угрожало, однако ей потребовалась сложная реконструктивная операция.

Хирурги не смогли сразу вернуть ухо на место — кровеносные сосуды были слишком повреждены. Чтобы спасти орган, специалисты приняли решение временно пересадить ухо на стопу, где подходящая по толщине кожа и сосуды максимально соответствовали ушным по диаметру. Именно это дало шанс на последующее успешное восстановление.

Работа оказалась ювелирной: микрохирургам пришлось на протяжении 10 часов соединять сосуды диаметром менее 0,3 мм, используя инструменты тоньше человеческого волоса. Первые дни после операции были критически важными — кровоток был нестабильным, но постепенно ухо восстановило нормальный цвет и начало «приживаться».

В течение пяти месяцев пациентка жила с ухом на стопе. Чтобы не повредить его, она носила только свободную обувь, а также много ходила, улучшая кровоснабжение пересаженного органа. Параллельно кожа на ее голове постепенно готовилась к финальному этапу реконструкции.

Окончательная операция состоялась в октябре 2025 года. Она стала самой сложной — из-за скрученных и поврежденных сосудов и нервов на голове хирурги под микроскопом расслаивали ткани, чтобы найти подходящие каналы для соединения с сосудами и нервами уха.

Ранее врачи в Китае достали из желудка мужчины зажигалку, которую он проглотил 30 лет назад.