Врачи достали из желудка мужчины зажигалку, которую он проглотил 30 лет назад

в Китае мужчина проглотил на спор зажигалку и проходил с ней 30 лет

Местные СМИ сообщают, что 67-летний мужчина по фамилии Дэн пришел в больницу с жалобами на сильное вздутие живота и боли, которые усиливались до такой степени, что он не мог лежать. Месяц он пытался лечиться самостоятельно, списывая симптомы на гастроэнтерит, но безрезультатно.

Экстренная гастроскопия обнаружила гладкий почерневший кубоид, глубоко застрявший в желудке. Корпус предмета оказался настолько скользким, что извлечь его сразу не удалось. Медики решили отложить вмешательство, чтобы понять природу странного объекта.

Когда врачи спросили пациента, может ли он представить, что это могло быть, Дэн вспомнил эпизод начала 1990-х годов. Тогда он был на вечеринке и проглотил пластиковую зажигалку на спор. Об этом он никогда не говорил семье и был уверен, что инородное тело давно покинула организм. Вспоминая прошлое, пациент отметил, что периодически чувствовал необъяснимые боли, но не связывал их с тем давним инцидентом.

После подтверждения, что в желудке находится именно зажигалка, медицинская команда отказалась от операции — слишком рискованно. Было решено поместить устройство в специальный чехол, чтобы безопасно извлечь его эндоскопическим путем.

Сам корпус за 30 лет оказался корродирован, однако внутри сохранился газ — и, к удивлению врачей, зажигалка все еще могла работать. Медики объяснили, что корпуса из полипропилена и ABS-пластика отличаются высокой кислотоустойчивостью и способны годами противостоять воздействию желудочного сока.

