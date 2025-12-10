Омских подростков разыскивают за пытки над котенком

Подростки из Омской области жестоко обращались с кошкой и снимали это на видео

Подростков из Омской области уличили в жестоком обращении с животным, сообщает УМВД по региону.

В Муромцевском районе учительница местной школы сообщила в полицию о шокирующем видео, которое увидела в мессенджере. На кадрах двое школьников жестко обращались с кошкой.

По предварительным данным, инцидент произошел в доме 14-летнего подростка, которому принадлежит животное. Его ровесник, который снимал видео, был у него в гостях.

Видимых травм у кошки не обнаружено, но ее состояние еще оценит ветеринар. В настоящее время полиция выясняет все детали происшествия, а несовершеннолетних собираются поставить на профилактический учет.

