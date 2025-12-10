На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские хакеры создали карту с цехами по производству БПЛА на Украине

РИА: хакеры создали интерактивную карту цехов по производству дронов на Украине
Telegram-канал«We are KillNet»

Российские хакеры из группировки KillNet рассказали о создании интерактивной карты заводов по производству БПЛА на Украине. Об этом сообщил РИА Новости анонимный представитель группировки.

В беседе с агентством он отметил, что карта MATRIX будет доступна очень узкому кругу лиц из Вооруженных сил России.

Сейчас на карте, которая обновляется в реальном времени, располагается 2131 объект. В сообщении отмечается, что это 850 мест производства FPV-дронов, 720 заводов больших беспилотников, 45 предприятий по сборке морских БПЛА, 380 точек создания дронов-камикадзе и 136 пунктов, где изготавливают разведывательные аппараты.

3 декабря пророссийские хакеры из группировок Beregini, Killnet и «Кибер Серп» взломали базу данных Военно-морских сил Украины, содержащую имена, звания и специальности бойцов, которые работают с безэкипажными катерами (БЭК) Sea Baby. Об этом сообщил представитель группировки Beregini.

По его словам, стоимость одного такого БЭК составляет $300 тысяч.

До этого участник Beregini сообщил, что атаку на российский танкер Midvolga 2 и другие суда у берегов Турции совершили военнослужащие 385-й бригады морских беспилотных комплексов ВМС Украины.

Ранее хакеры научились имитировать обновление Windows для кражи данных.

