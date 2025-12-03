На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пророссийские хакеры взломали базу данных бойцов ВСУ, работающих с БЭК Sea Baby

Security Service of Ukraine/Reuters

Пророссийские хакеры из группировок Beregini, Killnet и «Кибер Серп» взломали базу данных Военно-морских сил Украины, содержащую имена, звания и специальности бойцов, которые работают с безэкипажными катерами Sea Baby. Об этом сообщил РИА Новости представитель группировки Beregini.

«Мы обнародуем полный список дивизиона, который работает с безэкипажными катерами Sea Baby», — пообещал собеседник агентства.

По его словам, стоимость одного такого БЭК составляет $300 тысяч.

3 декабря участник Beregini сообщил, что атаку на российский танкер Midvolga 2 и другие суда у берегов Турции совершили военнослужащие 385-й бригады морских беспилотных комплексов ВМС Украины.

Хакеры из вышеуказанных группировок взломали один из персональных компьютеров командования украинских ВМС и получили доступ к спискам личного состава, причастного к недавним нападениям на суда в Черном море. Собеседник агентства подчеркнул, что обнародование этих данных позволит специальным службам России и всему миру узнать имена и лица украинских военнослужащих, причастных к совершению военных преступлений, в том числе в исключительной экономической зоне Турции.

2 декабря у берегов Турции в Черном море атаковали танкер Midvolga 2, шедший под российским флагом. Судно с грузом подсолнечного масла следовало из России в Грузию, когда по нему ударил беспилотник.

Ранее Путин раскрыл, какой ответ Россия даст на атаки на танкеры в Черном море.

