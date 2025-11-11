На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Правила игры изменились»: раскрыт секрет главного барьера при отборе резюме

HR-эксперт Чернышов: резюме важно подстроить под автоматизированный отбор
true
true
true
close
Shutterstock

Соискатели часто сталкиваются с ситуациями, когда даже при наличии сильного резюме и солидного опыта обратной связи от потенциальных работодателей нет. На сайтах с размещёнными вакансиями их страницы остаются непросмотренными, отклики не получают ответов – это связано с тем, что резюме не проходит первый барьер отсеивания анкет кандидатов, а именно – автоматизированный отбор, объяснил 360.ru HR-директор консалтинговой компании ООО «Вместе.ПРО», практикующий психолог Дмитрий Чернышов.

Эксперт привёл статистику, согласно которой на 500 откликов приходится только один ответ от живого человека. Более половины резюме остаются непросмотренными, в 25% случаев приходит автоматический отказ от роботов-рекрутеров.

«Многие винят в этом высокую конкуренцию, но реальная причина часто кроется в изменившихся правилах игры, — подчеркнул Чернышов. — Современный процесс отбора в большинстве средних и крупных компаний начинается не с человека, а с автоматизированной системы. Она уже стала главным фильтром, который решает, увидит ли анкету рекрутер, и это усложнило задачу».

Сосискателям отныне важно составлять резюме так, чтобы оно прошло автоотбор, то есть адаптировать его под ту или иную вакансию. Это означает, что в документе должны встречаться те же ключевые слова, критерии, чтобы система увидела данные, которые будут схожи с заданными параметрами. По сути, анкета кандидата должна соответствовать языку вакансии, чем ближе она будет – тем точнее вероятность попадания в цель, подчеркнул специалист.

Он посоветовал привести резюме в соответствие с терминологией работодателя, обратив внимание на упоминаемые в вакансии слова, причём даже в случае использования англицизмов важно именно так прописать их в собственной анкете, подчеркнул эксперт. Если автоотбор сработает верно, то затем резюме попадёт в руки рекрутера – здесь уже важно продолжить работу с человеком и произвести верное визуальное впечатление, заключил Чернышов.

Напомним, до этого исследователи выяснили, что более 60% представителей российского бизнеса в последнее время сталкивались с недостоверной информацией со стороны соискателей. Наиболее распространённой формой искажения информации является приукрашивание профессионального опыта. Кандидаты часто указывают неверные данные о возрасте, образовании, скрывают причины увольнения, частую смену работы и периоды безработицы.

Ранее HR-эксперт рассказал, как улучшить резюме.

