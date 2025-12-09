На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Племянница Трампа заявила, что президент США «жаден» до любви

Племянница Трампа заявила, что ее дядя отчаянно нуждается в любви
Peter Serling/Simon & Schuster/Global Look Press

Племянница президента США Дональда Трампа заявила, что ее дядя отчаянно нуждается в любви. Об этом она заявила во время своего онлайн-шоу Mary Trump Live, фрагмент которого приводит The Independent.

По ее мнению, все расплачиваются за тягу ее дяди к самоутверждению.

«Единственное, в чем Дональд больше всего отчаянно нуждается, но чего он никогда не получал и никогда не получит из-за того, каким ущербным и развращенным сделал его его собственный отец, — это любовь», - сказала она.

Трамп заявила также, что недавнее присуждение ее дяде первой премии мира от FIFA также стало доказательством того, что ее дядя «жаждал» признания, хотя на самом деле он хотел получить Нобелевскую премию. Мэри Трамп заявила, что президент жаждет «больше денег, больше власти, бальный зал побольше, больше фальшивых медалей, фальшивых призов и фальшивых почестей», потому что надеется, что это «заполнит пустоту» в его душе.

Мэри Трамп является дочерью старшего брата Дональда Трампа Фреда. После смерти своего отца в 1981 году отношения Мэри с дядей и двоюродными братьями постепенно ухудшались. В 2020 году Мэри выпустила книгу «Слишком много и никогда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире», в которой сделала некоторые уничижительные заявления о своем дяде.

Ранее Путина и Трампа признали одними из самых влиятельных лидеров.

