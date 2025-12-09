На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач рассказал, что поможет предотвратить рак груди

Врач Игнатов: каждые роды снижают риск развития рака груди на 7%
BigmanKn/Shutterstock/FOTODOM

Роды и последующая лактация, богатые клетчаткой продукты и ограничение алкоголя снижают риск развития рака молочной железы. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат медицинских наук, онколог-маммолог сети клиник «Атлас» Максим Игнатов.

«Это одно из заболеваний, которое можно эффективно профилактировать, а при выявлении на ранних стадиях — успешно лечить. Прежде всего обезопасить себя можно с помощью образа жизни. Очень важно правильное питание. Рацион должен содержать продукты, богатые клетчаткой, потому что это источник фитоэстрогенов. Эти вещества снижают риск развития опухолевых заболеваний, которые зависят от эндокринной системы. Полезно будет и ограничение спиртных напитков — если каждый день употреблять до 100 мл алкоголя, то риск рака груди увеличивается на 10%», — пояснил Игнатов.

Среди факторов, уменьшающих вероятность рака груди, маммолог также назвал роды и последующую лактацию.

«Согласно исследованиям, каждые 12 месяцев кормления грудью риск снижается на 4,3%, а каждые роды снижают этот риск на 7%. Однако это не означает, что кормить грудью нужно при любых неблагоприятных обстоятельствах», — обратил внимание Игнатов.

По словам врача, всем женщинам и девушкам начиная с подросткового возраста нужно обязательно раз в год посещать маммолога. Игнатов рекомендовал делать УЗИ молочных желез, а после 40 лет — маммографию. Эти обследования выявляют патологические образования на ранней стадии.

Ранее россиян предупредили об опасности корсетов и утягивающего белья для здоровья.

