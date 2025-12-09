На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге мужчина спаивал дочь и насиловал ее и еще одну девочку

В Петербурге мужчину осудили за изнасилование дочери и еще одной девочки
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Суд вынес приговор жителю Петербурга, который насиловал детей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, преступления против несовершеннолетних фигурант совершал в период с 2018 по 2024 годы. Мужчина спаивал свою дочь и насиловал ее.

Помимо этого, он отправлял школьнице материалы непристойного характера в переписке. Также он совершал действия развратного характера в отношении дочери и еще одного ребенка 2009-го года рождения. Кем ему приходилась последняя, не уточняется.

В отношении петербуржца возбудили уголовное дело, сам фигурант вину в основной части не признал. Его приговорили к 15 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

Он также не сможет заниматься деятельностью, подразумевающей работу с несовершеннолетними, в течение семи лет. Суд взыскал с фигуранта компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей для каждой девочки.

Ранее мужчина приехал в гости к брату и изнасиловал маленьких племянников.

