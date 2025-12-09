На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина приехал в гости к брату и изнасиловал маленьких племянников

В Бразилии мужчина надругался над четырехлетними племянниками в доме брата
true
true
true
close
Shutterstock

В Бразилии мужчина надругался над племянниками, пока гостил у брата, сообщает Metrópoles.

Во вторник, 9 декабря, в Федеральном округе Бразилии задержали 42-летнего мужчину по подозрению в растлении несовершеннолетних. Жертвами педофила стали двое его четырехлетних племянников. По данным полиции, он неоднократно совершал преступления против половой неприкосновенности детей.

Акты насилия происходили прямо в доме его брата, где подозреваемый жил последние две недели. Как уточняется, он приехал в столичный регион из штата Минас-Жерайс на лечение.

Подозреваемого поместили в следственный изолятор. Сейчас он ожидает дальнейших судебных решений. Какое наказание грозит мужчине, не уточняется.

Ранее учитель изнасиловал 16 учеников и назвал их лжецами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами