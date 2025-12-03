Мужчина получил ожоги 80% тела в пожаре, начавшемся из-за самогонного аппарата

В Орске самогонный аппарат стал причиной пожара в доме. Об этом сообщает МЧС по региону.

Инцидент произошел в одном из частных домов. Возгорание возникло из-за использования самогонного аппарата — в жилище оказались выбиты два окна.

В результате случившегося пострадал 39-летний мужчина. Возгорание было ликвидировано силами пожарно-спасательных подразделений.

Telegram-канал Orsk.ru сообщает, что мужчина получил ожоги 80% тела — у него диагностировали повреждения головы, половых органов, дыхательных путей, верхних и нижних конечностей. Его отправили в реанимацию.

До этого оставленный на плите самогонный аппарат чуть не спалил квартиру в Чувашии. Пожар успел распространиться на площади в два квадратных метра.

Ранее россиянин обгорел, пытаясь спасти свою машину во время пожара в гараже.