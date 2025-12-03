На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мужчина получил ожоги 80% тела в пожаре, начавшемся из-за самогонного аппарата

В Орске мужчина получил ожоги 80% тела из-за самогонного аппарата
true
true
true
close
ГУ МЧС России по Оренбургской области

В Орске самогонный аппарат стал причиной пожара в доме. Об этом сообщает МЧС по региону.

Инцидент произошел в одном из частных домов. Возгорание возникло из-за использования самогонного аппарата — в жилище оказались выбиты два окна.

В результате случившегося пострадал 39-летний мужчина. Возгорание было ликвидировано силами пожарно-спасательных подразделений.

Telegram-канал Orsk.ru сообщает, что мужчина получил ожоги 80% тела — у него диагностировали повреждения головы, половых органов, дыхательных путей, верхних и нижних конечностей. Его отправили в реанимацию.

До этого оставленный на плите самогонный аппарат чуть не спалил квартиру в Чувашии. Пожар успел распространиться на площади в два квадратных метра.

Ранее россиянин обгорел, пытаясь спасти свою машину во время пожара в гараже.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами