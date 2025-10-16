Красноярец избил женщину и поджег ее дом вместе с ее сыном

В Красноярске мужчину задержали за поджог знакомой и ее сына

Мужчину из Красноярска подозревают в поджоге дома в селе Арейское. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на Лесной улице. По версии следствия, подозреваемый приехал к хозяйке дома. Между женщиной и гостем возник конфликт, во время которого он несколько раз ударил оппонентку по голове. В результате пострадавшая потеряла сознание.

«С целью сокрытия содеянного мужчина устроил в доме пожар и скрылся», – сообщается в публикации.

Позже пострадавшую и ее сына обнаружили в доме, но спасти не смогли.

Мужчину задержали, с ним следователи выполняют все необходимые мероприятия. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, на данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

