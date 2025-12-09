Названы способы избавиться от сахарной зависимости

Диетолог Мухина: хорошим заменителем сахара могут быть архат и трегалоза

Лучшим способом избавиться от сахарной зависимости будет замена сладостей и самого сахара на альтернативные источники природного происхождения. Об этом RT рассказала врач-диетолог Марият Мухина.

По словам специалиста, одной из лучших замен будет трегалоза — сахар грибов и ракообразных, который не задействует инсулиновые системы, не напрягая поджелудочную железу. Помимо этого, трегалоза не повышает уровень сахара в крови и защищает клетки. Однако врач предупредила, что у некоторых людей она может стать причиной газообразования и вызвать слабительный эффект.

Другим заменителем сахара может стать архат, известный также как фрукт Будды.

«Его плоды имеют сладкий вкус и используются в медицине для лечения нарушений иммунитета, расстройства пищеварения. Экстракт плодов примерно в 200 раз слаще рафинированного сахара. Архат содержит высокие дозы витаминов А, В, С, Е и К. Архат помогает противодействовать простудным заболеваниям», — рассказала эксперт.

Однако, по ее словам, у архата также есть ряд противопоказаний, которые необходимо учитывать.

Диетолог добавила, что также альтернативой сахару могут стать стевия, агава и топинамбур. Однако до употребления этих продуктов также важно изучать противопоказания.

Управляющий партнер Agro and Food Communications Александр Панченко до этого говорил, что в декабре стоимость сахара в России снизилась, поскольку рынок столкнулся с перепроизводством и замедлением спроса. Он отметил, что потребление сахара продолжает снижаться, так как сегодня в тренде здоровое питание.

