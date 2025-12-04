Эксперт объяснил причины падения цен на сахар в России

В декабре стоимость сахара в России снизилась, поскольку рынок столкнулся с перепроизводством и замедлением спроса. Об этом в разговоре с Life сообщил управляющий партнер Agro and Food Communications Александр Панченко.

По словам эксперта, осенью оптовая цена на продукт снижалась примерно на 10% от начала августа, в который начинается активная фаза переработки сахарной свеклы из нового урожая.

«Цена была ниже по сравнению с годовой на примерно 18%. Поэтому мы видим, что цены на сахар в принципе за осень снижались», — рассказал Панченко.

Он отметил, что потребление сахара все еще продолжает снижаться, поскольку сегодня в тренде здоровое питание. В результате этого предложение растет, а спрос на сахар — нет. При этом, по мнению специалиста, к Новому году цена на продукт по-прежнему будет снижаться.

