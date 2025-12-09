Россиянку, чьи дети играли с зажигалкой и погибли в пожаре, отправили в колонию

В Подольске осудили мать, чьи дети играли с зажигалкой и погибли

В Подольске вынесли приговор 39-летней женщине, чьи дети играли с зажигалкой и погибли в пожаре. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 23 сентября. Установлено, что горожанка оставила двух своих детей в возрасте двух и четырех лет одних в квартире, закрытой на ключ, а сама надолго ушла из дома. Пока матери не было, в жилище начался пожар, и оба ребенка погибли. Предположительно, возгорание произошло из-за детских игр с зажигалкой, которую оставила родительница.

Подольский городской суд признал женщину виновной по части 3 статьи 109 УК РФ и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении.

