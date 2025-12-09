На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В сети появились предсказания Нострадамуса на 2026 год

Daily Mail: предсказания Нострадамуса на 2026 год появились в сети
Mary Evans Picture Library

Астролог XVI века Мишель де Ностредам, более известный как Нострадамус, вновь оказался в центре внимания. Исследователи утверждают, что некоторые его катрены могут указывать на крупные политические события и усиление глобальной напряженности в 2026 году, пишет Daily Mail.

Нострадамус, которому приписывают предсказания терактов 11 сентября 2001 года в США и пандемии COVID-19, опубликовал свою книгу «Пророчества» в 1555 году. Она включает 942 стихотворных предсказания, написанных смесью латинизмов и древнефранцузского, что позволяет трактовать их по-разному.

Хотя в тексте редко указываются конкретные годы, последние интерпретации связывают 26-е четверостишие с 2026 годом.

Как отмечают исследователи, в катрене I:26 говорится: «Великий рой пчел восстанет… ночью засада…». Эксперты, анализирующие символику Нострадамуса, считают, что «пчелы» могут обозначать власть или влиятельных политических деятелей.

В другом катрене, связанном с числом 26, упоминается регион Тичино на юге Швейцарии:

«Из-за благосклонности, которую город проявит, Тичино переполнится кровью», — говорится в четверостишье.

Ученые предполагают, что речь может идти о геополитической напряженности в Европе, учитывая близость Тичино к Италии. Однако конкретного толкования нет. Несколько катренов, включая строки о «семи месяцах великой войны», исследователи Нострадамуса интерпретируют как возможный рост конфликтов между Восточной и Западной политическими сферами. Ещё одна строка гласит: «Когда Марс будет править своим путем, человеческая кровь будет окроплять святилище, Восток вздымает три костра, а Запад теряет свой свет».

Символ Марса, бога войны в древнеримской мифологии, усиливает следи ученых трактовки о вероятных вооруженных столкновениях и глобальных кризисах. Некоторые интерпретаторы считают, что «потеря света Западом» может относиться не только к конфликтам, но и к экономическим трудностям или потере технологического лидерства на фоне стремительного развития ИИ в странах Азии.

Несмотря на тревожные образы, часть пророчеств содержит более обнадеживающий акцент. Нострадамус заканчивает предполагаемые предсказания на 2026 год словами: «Тени падут, но человек света восстанет. Звезды будут вести тех, кто смотрит внутрь».

По мнению исследователей, это может означать период восстановления после кризисов — появление нового лидера, изменение мирового порядка или переход к более гуманистическим ценностям.

Ранее «живой Нострадамус» рассказал, что сигналы в Антарктиде могут быть из других вселенных.

