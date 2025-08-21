«Живой Нострадамус» рассказал, что сигналы в Антарктиде могут быть из других вселенных

Мужчина из Бразилии, известный в сети под прозвищем «Живой Нострадамус», рассказал, что неизвестные сигналы, поступающие из Антарктиды, могут выявить неизвестные параллельные вселенные, пишет Daily Mail.

Ученые NASA уже несколько лет обсуждают загадочные радиосигналы, зафиксированные подо льдами Антарктиды в рамках проекта ANITA (Antarctic Impulsive Transient Antenna). Вместо ожидаемых космических нейтрино антенны воздушного шара уловили импульсы, которые, судя по данным, поднимались из глубины Земли и выходили на ее поверхности с другой стороны. Современная физика считает такое поведение частиц невозможным. Многие исследователи объяснили это ошибкой оборудования, сбоем датчиков или отражением радиоволн внутри системы. Однако загадка остаётся нерешенной.

Тем временем в дискуссию включился 38-летний мистик из Бразилии Атос Саломея, известный под прозвищем «Живой Нострадамус». Он прославился предсказаниями крупных мировых событий и утверждает, что обнаруженные импульсы могут быть первым доказательством существования зеркальной вселенной, где время течет в обратном направлении. По его словам, если результаты ANITA будут подтверждены, человечеству придется переписать не только законы физики, но и само представление о реальности.

Саломея отметил, что это открытие может привести к началу новой эпохи в науке и философии. Если сигналы окажутся реальными, то в ближайшие годы исследователи могут получить Нобелевскую премию, а человечество окажется на пороге технологических и научных прорывов, способных изменить баланс сил в мире.

«Если это искусственные сигналы, мы столкнемся с самым большим откровением в истории — не о Вселенной, а о том, кто еще ее населяет», — заявил Саломе.

