Мужчина расправился с девушкой после отказа делать аборт

В США мужчину признали виновным в расправе над своей возлюбленной. Об этом сообщает The New York Post.

Инцидент произошел в 2022 году, но виновным мужчину признали только сейчас. По данным издания, 18-летняя Кайлин Фьенго отправила 23-летнему возлюбленному Доновану Фейсону фото двух положительных тестов на беременность. В ответ мужчина сразу ответил: «Аборт!!!».

Выяснилось, что фигурант в тот момент жил с другой женщиной, которая подозревала его в неверности. Таким образом, ребенок в его планы не входил. Полиция не сообщила, является ли Фейсон отцом нерожденного.

Мужчина «почувствовал злость и давление», поэтому решился избавиться от девушки. Он заманил пострадавшую в парк, где жестоко расправился с ней.

Позже ее нашли на водительском сидении заведенной машины, рядом с Фьенго были снимки УЗИ. Это произошло благодаря другу девушки. Перед встречей она рассказала молодому человеку, куда отправляется.

Вскоре Фейсона задержали. Его признали виновным.

Ранее девятиклассница родила от мужа своей бабушки.