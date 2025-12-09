На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МЧС начнет тестирование инновационных вездеходов для Арктики

В МЧС протестируют инновационные вездеходы для районов Крайнего Севера
true
true
true
close
murattellioglu/Shutterstock/FOTODOM

Инновационные вездеходы для районов Крайнего Севера протестируют в МЧС России. Такой запрос получил разработчик этой техники от ведомства, рассказал РИА Новости гендиректор ООО «Звезда» Александр Блохин.

Он отметил, что в ближайшее время машины будут доставлены на тестирование. Новая «Звезда Т13», по словам главы компании, была разработана в 2025 году и отличается от своих аналогов большой скоростью. Машина может разгоняться до скорости 90 км/час.

Вездеходная техника с такой скоростью может применяться для служб оперативного реагирования: медицинские службы, МЧС, МВД, пограничники, добавил Блохин.

«Им нужна высокоскоростная техника, которая могла бы быстро перемещаться в условиях бездорожья», — сказал он.

Инновационный вездеход-амфибия «Звезда Т13» с высотой колес почти 1,8 метра был представлен в рамках международного форума «Арктика: настоящее и будущее». По словам производителя данной техники, машина выполнена из отечественных комплектующих — более 90% узлов и агрегатов российского производства, и более 60% — собственной разработки и изготовления. Вездеходы производятся на заводе в Нижнем Новгороде.

Ранее Россия и Индия захотели активизировать сотрудничество на Дальнем Востоке и в Арктике.

