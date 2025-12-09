На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Газ взорвался в многоквартирном доме в Новосибирской области

В Новосибирской области в многоквартирном доме взорвался газ
МЧС России

В Новосибирской области произошел взрыв газа в трехэтажном многоквартирном доме. Об этом сообщает МЧС России по региону.

Инцидент произошел 9 декабря в одной из квартир дома в городе Барабинске. Произошел взрыв газовоздушной смеси, возгорания после этого не случилось. В результате оказалось повреждено остекление в комнатах и на балконе квартиры, где произошел хлопок. В соседней квартире деформировались стены и пошли трещины.

Предварительно, причиной взрыва стала неправильная установка газового баллона — произошла разгерметизация между баллоном и редуктором. Пожилая хозяйка квартиры в результате инцидента не пострадала.

На месте работали 16 сотрудников экстренных служб и пять единиц техники. В данный момент устанавливается размер ущерба от произошедшего.

Ранее два человека пострадали при взрыве газовоздушной смеси под Белгородом.

