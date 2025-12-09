Россиянам рассказали, какое масло снижает тревожность

Тыквенное масло является отличной альтернативой подсолнечному. Более того, ежедневное его употребление по одной чайной ложке может снизить уровень тревожности и возбудимости. Об этом в беседе с РИАМО сообщил эксперт в области пищевой промышленности, устойчивого развития и мировой экономики стран БРИКС, ШОС, ЕАЭС Сергей Маликов.

«В тыквенном масле содержится триптофан. А в нашем человеческом организме это одна из незаменимых аминокислот, которая трансформируется в гормон радости — серотонин. Кроме того, активизируется гормон мелатонин, который является гормоном «сна», — отметил специалист.

Кроме того, по его словам, этот продукт богат магнием и калием, которые также снимают тревожность и отвечают за здоровье сердечно-сосудистой системы.

Специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева до этого говорила, что тыква, благодаря содержанию большого количества полезных компонентов, способна помочь организму подготовиться к зимним холодам.

Она посоветовала употреблять тыкву в составе каш, напитков, а также делать запасы, замораживая продукт.

Ранее россиянам раскрыли пользу тыквенного супа для здоровья.