Назван продукт, который поможет организму подготовиться к зимним холодам

Тыква, благодаря содержанию большого количества полезных компонентов, способна помочь организму подготовиться к зимним холодам. Об этом в интервью «Радио 1» сообщила специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины Маргарита Королева.

«Тыква — это кладезь полезных компонентов. Там есть не только пищевые волокна, которые так радуют и являются лучшим субстратом для микробиомы нашего кишечника, но и витаминно-минеральные компоненты. Также не стоит забывать про витамины А, Е, С, В, Д, еще магний и калий», — сказала она.

Она посоветовала употреблять тыкву в составе каш, напитков, а также делать запасы, замораживая продукт.

Врач-терапевт, взрослый и детский нутрициолог Ирина Тюрина до этого рассказала, как провести полноценный детокс организма после лета. По ее словам, осенью в рацион стоит включать тыквенные семечки и масло тыквы.

