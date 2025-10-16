проект

>
Наука
Размер текста
А
А
А

Россиянам раскрыли пользу тыквенного супа для здоровья

Врач Белоусов: варка тыквы повышает усвояемость бета-каротина, полезного для зрения

true
true
true
close
Bogdan Sonjachnyj/Shutterstock/FOTODOM

Тыква — один из самых богатых источников бета-каротина (провитамина А), который в организме преобразуется в активный витамин А и не разрушается при варке. Этот компонент играет ключевую роль в поддержании зрения, иммунитета и здоровья кожи, рассказал «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«При термической обработке, особенно при варке, часть водорастворимых витаминов (например, витамин С и некоторые витамины группы B) действительно частично разрушается. Однако жирорастворимые витамины (А, Е) и минералы сохраняются значительно лучше. Более того, варка способствует лучшему усвоению бета-каротина — особенно если суп готовится с добавлением небольшого количества растительного масла или сливок», — отметил врач.

Тыквенный суп обладает, по словам врача, целым рядом терапевтических и профилактических свойств.

«Среди них поддержка иммунитета благодаря высокому содержанию витаминов А и С, антиоксидантная защита (каротиноиды и витамин Е замедляют процессы старения и снижают риск хронических заболеваний), нормализация пищеварения за счет клетчатки и поддержка сердечно-сосудистой системы. Калий и магний в составе тыквы помогают регулировать артериальное давление», — рассказал доктор.

Несмотря на то, что тыква — гипоаллергенный продукт, при его употреблении есть некоторые ограничения, — например, сниженная кислотность желудка и мочекаменная болезнь. В больших количествах тыква может усугубить эти состояния.

«В остальных случаях тыквенный суп можно считать диетическим и рекомендованным блюдом. Для профилактики и поддержания общего здоровья достаточно употреблять тыквенный суп 2–3 раза в неделю в сезон (осень — зима). Это обеспечит организм необходимыми антиоксидантами, витаминами и клетчаткой без риска гипервитаминоза или дисбаланса. При наличии хронических заболеваний ЖКТ, ожирения или в период восстановления после болезней по согласованию с врачом или диетологом тыквенный суп может входить в ежедневный рацион как часть лечебного питания», — заключил врач.

Ранее врач рассказала, при каком токсикозе беременной нужно обратиться в больницу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами