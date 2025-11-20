На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Башкирии игры ребенка с зажигалкой едва не привели к трагедии

В Стерлитамаке ребенок из любопытства поджег диван и едва не спалил квартиру
МЧС России

В Стерлитамаке игра ребенка с зажигалкой закончилась вызовом пожарных. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Башкортостан.

Инцидент произошел в одной из квартир многоэтажки на улице Дружбы. На место ЧП прибыла пожарная бригада и эвакуировала шесть человек, включая троих детей.

В пресс-службе ведомства уточнили, что пожар произошел из-за беспечности взрослых, которые оставили в зоне доступа зажигалку. Любознательный ребенок взял ее и из любопытства поджег диван. Огонь быстро охватил спальное место и перекинулся на соседние предметы.

В МЧС обратились к читателям и попросили еще раз разъяснить детям правила пожарной безопасности и последствия, к которым приводят шалости с огнем.

Ранее в Хакасии ребенок играл с огнем и сжег почти 25 тонн сена.

