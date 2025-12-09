На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине заочно вынесли приговор российскому депутату

На Украине заочно приговорили к 15 годам депутата Госдумы Дьяконову
Gleb Garanich/Reuters

Суд на Украине заочно приговорил депутата Государственной думы РФ Татьяну Дьяконову к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества по обвинению в посягательстве на территориальную целостность республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Винницкого городского суда.

Имя обвиняемой не называется. По данным украинского агентства Укринформ, речь идет о Татьяне Дьяконовой.

Согласно информации МВД Украины, с мая 2022 года Дьяконова находится в розыске по линии Службы безопасности Украины (СБУ). Статья обвинения в базе министерства совпадает со статьей, по которой суд вынес решение.

По данным ТАСС, с начала текущего года на Украине заочно осудили уже более 40 российских депутатов якобы за нарушение территориальной целостности страны.

В ноябре СБУ заочно предъявила обвинение мэру Москвы Сергею Собянину. Ему вменяется организация набора личного состава в Вооруженные силы (ВС) России на территории Москвы, а также введение мер поддержки военно-промышленного комплекса.

Ранее в Одессе осудили женщину за публикацию в TikTok видео про мобилизацию.

