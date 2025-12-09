Россиянам объяснили, как в 2026 году изменится семейная ипотека

Условия семейной ипотеки в России меняются – если раньше ее можно было сравнить с «распродажей», то теперь кредитование будет намного строже, напомнила риелтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова. С 2026 года одна семья сможет взять ипотеку не более одного раза, напомнила она в беседе с 360.ru.

«До 2023 года семейная ипотека была как праздничная распродажа. Можно было оформлять сколько хочешь, хоть три, хоть пять, никто не возражал. Причем я знаю человека, у которого 26 семейных ипотек», — заявила эксперт, добавив, что речь идет об инвесторах, которые использовали меры господдержки для заработка.

Первые ограничения в семейную ипотеку внесли в 2023 году – на одну семью можно было брать только две ипотеки. А с 1 февраля 2026 года допустимо будет взять и оформить только один кредит по льготной программе, напомнила Перескокова. По ее мнению, в целом эта мера поддержки все равно останется очень востребованной среди россиян, так как для многих это единственная возможность решить жилищный вопрос.

Напомним, до этого член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский также напомнил, что с 2026 года граждане не смогут оформлять льготную ипотеку на одного из членов семьи или знакомых. Подобные действия, по его мнению, превращали соцпрограмму в инструмент для заработка. Парламентарий уточнил, что возможность привлекать дополнительных заемщиков сохраняется при условии, что заработков семьи не хватает на покупку жилья.

При этом базовые параметры программы не изменятся. Ставка по-прежнему будет льготной. Первоначальный взнос — от 20%, лимит кредита — до 6 млн рублей во многих регионах России и до 12 млн в крупных агломерациях. Возможность совмещать льготную и рыночную часть кредита тоже сохраняется, рассказал депутат.

