В Петербурге эвакуировали торговый центр «Галерея»

«78. Новости»: в Санкт-Петербурге эвакуировали людей из торгового центра «Галерея»
Алексей Даничев/РИА Новости

В Санкт-Петербурге провели эвакуацию посетителей торгового центра «Галерея». Об этом пишет местный Telegram-канал «78. Новости».

«В ТЦ «Галерея» проходит эвакуация посетителей. Людей просят покинуть здание по системе оповещения», — говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что о сработавшей сигнализации сообщили подписчики канала. В настоящий момент причины эвакуации уточняются.

7 декабря в здании Новой Третьяковки в центре Москвы сработала сигнализация. По данным «Осторожно, Москва!», по громкой связи объявили о необходимости покинуть помещения.

В официальном Telegram-канале музея тогда сообщили, что вход в галерею на Крымском валу закрыли до 18:00. Посетителям, которые были вынуждены прервать посещение выставок или купили билеты на эти сеансы, разрешили сдать билеты или посетить выставки в любое удобное время в течение двух недель.

Ранее во Франции персонал телерадиокомпании эвакуировали из-за угрозы взрыва.

