ФСБ изъяла 70 кг золота и серебра, которые незаконно вывозили из российского региона

ФСБ пресекла незаконный вывоз золота и серебра из Магаданской области
Павел Лисицын/РИА Новости

Преступники незаконно перевозили серебро и золото из Магаданской области и попались ФСБ. Об этом со ссылкой на ФСБ России сообщает aif.ru.

Сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконную перевозку драгоценных металлов из Магаданской области в другие регионы страны. В ходе оперативных мероприятий у злоумышленников изъяли около 70 кг золота и серебра, которые были тщательно замаскированы и спрятаны в тайниках. Преступники размещали упакованные слитки внутри корпусов машин.

Следователи УФСБ России по Магаданской области возбудили уголовное дело. Члены преступной группы находятся под стражей. Прочие детали и обстоятельства случившегося в данный момент устанавливаются.

Ранее в Приамурье пресекли деятельность «черных копателей», незаконно добывавших уголь.

