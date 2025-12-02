В Приамурье пресекли деятельность «черных копателей», незаконно добывавших уголь

Сотрудники полиции в Амурской области пресекли незаконную добычу угля, ущерб от которой превысил 65 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.

Как выяснили правоохранители, группа «черных копателей» нелегально добывала бурый уголь марки 2Б.

«Злоумышленники не имели лицензии на пользование недрами, договоров аренды или купли-продажи земельного участка и какого-либо иного разрешения», — подчеркивается в заявлении.

По словам Волк, всего из недр извлекли более 18 тыс. кубометров угля. В результате Департаменту по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу был причинен многомиллионный ущерб.

Из публикации следует, что на месте незаконной добычи полезных ископаемых обнаружили два бульдозера и экскаватор. Кроме того, злоумышленники использовали два грузовика.

Стражи порядка изъяли незаконно извлеченный из недр уголь и возбудили уголовное дело по статье о краже. В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося и принимают меры для задержания всех участников схемы.

Ранее в Якутии задержали нелегальных старателей с золотом на 14 млн рублей.