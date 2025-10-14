Мужчина поел более 1000 раз бесплатно, обманывая сервис доставки еды

В Японии 38-летнего мужчину арестовали по подозрению в мошенничестве после того, как он нашел уязвимость в работе крупного сервиса доставки еды из кафе и два года возвращал деньги за заказанную еду. Об этом сообщает The South China Morning Post.

Инцидент произошел в городе Нагоя, префектура Айти. По информации издания, мужчина за два года сделал 1095 заказов, и каждый раз ему удавалось уклоняться от оплаты. Мужчина выбрал в приложении бесконтактную доставку и каждый раз указывал, что заказ не приехал. После этого сервис возвращал ему потраченные средства. Для того, чтобы провернуть аферу, безработный преступник заходил в приложение с 124-х разных аккаунтов.

Он приобрел множество предоплаченных мобильных карт, зарегистрировал счета на вымышленные имена и адреса, и быстро аннулировал их после использования в мошеннических целях.

Задержанный признался, что сначала пошел на обман из любопытства, но потом «втянулся».

