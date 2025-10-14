На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина поел более 1000 раз бесплатно, обманывая сервис доставки еды

Житель Японии поел более 1000 раз бесплатно, обманывая сервис доставки еды
Issei Kato/Reuters

В Японии 38-летнего мужчину арестовали по подозрению в мошенничестве после того, как он нашел уязвимость в работе крупного сервиса доставки еды из кафе и два года возвращал деньги за заказанную еду. Об этом сообщает The South China Morning Post.

Инцидент произошел в городе Нагоя, префектура Айти. По информации издания, мужчина за два года сделал 1095 заказов, и каждый раз ему удавалось уклоняться от оплаты. Мужчина выбрал в приложении бесконтактную доставку и каждый раз указывал, что заказ не приехал. После этого сервис возвращал ему потраченные средства. Для того, чтобы провернуть аферу, безработный преступник заходил в приложение с 124-х разных аккаунтов.

Он приобрел множество предоплаченных мобильных карт, зарегистрировал счета на вымышленные имена и адреса, и быстро аннулировал их после использования в мошеннических целях.

Задержанный признался, что сначала пошел на обман из любопытства, но потом «втянулся».

Ранее в Японии юноша начал встречаться с 83-летней бабушкой одноклассника.

