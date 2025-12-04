В Свердловской области подросток поставил на машину номера «вор» и был задержан

В Сухом Логу (Свердловская область) правоохранители задержали 17-летнего юношу, который установил поддельные номера «вор» на автомобиль ВАЗ-21114 и разъезжал по городу. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

Правоохранители выяснили, что машина на учете не состоит, а госзнаки были куплены на маркетплейсе. Молодой человек позднее признался, что родители, узнав о покупке, запретили ему езду и забрали ключи.

«В момент задержания молодой человек утверждал, что лишь «перепарковывал» автомобиль, а подложенные номера установил из-за их красивого внешнего вида. Сотрудники ДПС выявили, что у молодого человека также нет водительских прав. В отношении него составлено пять протоколов», — рассказали в ГАИ.

В настоящее время решается вопрос о привлечении родителей к ответственности за ненадлежащее воспитание несовершеннолетнего.

До этого в Сочи поймали женщину, которая села за руль после лишения прав.

29-летнюю приезжую сотрудники ДПС остановили в Хостинском районе города. Инспекторы обратили внимание на признаки опьянения у автоледи, но освидетельствование проходить она отказалась.

Во время проверки выяснилось, что ее уже трижды привлекали к ответственности за нарушения на дороге.

Ранее гаишники рассказали о поимке 170 пьяных москвичей.