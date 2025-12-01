Женщина сделала подтяжку лица и осталась со шрамами, потерей слуха и «кривым» ртом

Шотландка осталась с кривым ртом и шрамами после подтяжки лица в Литве

Женщина из Шотландии сделала подтяжку лица и осталась со шрамами, потерей слуха и «кривым» ртом, пишет Daily Mail.

Анджела Патерсон заявляет, что после пластической операции в Литве столкнулась с серьезными осложнениями, включая частичную потерю слуха и асимметрию рта. Женщина два года копила деньги и потратила более €9000 на подтяжку лица и шеи, а также верхнюю блефаропластику в клинике Nordesthetics в Каунасе.

Анджела подчеркивает, что искала в Литве «уважаемую клинику» после успешной операции в Турции.

«Я хотела почувствовать себя моложе и увереннее. Но все вышло наоборот — я перестала выходить из дома», — говорит она.

По ее словам, асимметрия рта проявилась на следующий день после операции. Однако клиника утверждает, что не располагает записями о подобных жалобах. Через месяц женщина сообщила врачам, что в целом восстановление идет хорошо, но указала на бугорки на подбородке и проблемы с дикцией. Ее заверили, что подобные явления на раннем этапе нормальны. Анджела говорит, что вынуждена носить парики, чтобы скрывать повреждения на шее.

Через шесть месяцев клиника предложила бесплатную коррекцию рубцов, взяв €750 только за стоимость операции. Однако, по словам Анджелы, хирурги в Великобритании и Турции предупредили, что ткани недостаточно для безопасного вмешательства, и рекомендовали дорогостоящее лазерное или стероидное лечение €3400.

Патерсон также пыталась получить юридическую поддержку в Великобритании, но, по ее словам, юристы отказались вести дело, поскольку операция была проведена за пределами страны.

Теперь шотландка хочет поехать в Турцию, где собирается исправить ошибки прошлых пластических хирургов.

