Психолог объяснил, как избавиться от панических атак

Психолог Самбурский: умение работать со стрессом избавит от панических атак
true
true
true
close
oatawa/Shutterstock/FOTODOM

Полностью застраховать себя от появления панических атак не получится, однако, возможно снизить вероятность их появления. Об этом «Москве 24» рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

По его словам, для этого важно наладить сон, включить в распорядок дня физическую активность и уменьшить новостной и цифровой шум, в том числе ограничить время, проведенное в социальных сетях. Кроме того, важно учиться справляться со стрессовыми ситуациями.

«Тем, у кого паническая атака случилась, я бы посоветовал в первую очередь пройти обследование, чтобы исключить сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания, которые могут быть причиной произошедшего. Если их нет, надо идти к психологу и разбираться с проблемой, чтобы не запускать ее», — сказал Самбурский.

Чтобы самостоятельно справиться с проблемой, важно больше узнать о панической атаке, а также понять, что это нормальная стресс-реакция.

Психотерапевт Антон Мокеев до этого рассказал «Газете.Ru», что в последние годы панические атаки превратились из редкого психологического феномена в распространенное состояние. Это не случайность, а следствие трех ключевых факторов современной жизни, отметил он. Первый фактор — парадокс комфорта.

Ранее врач ответил, как отличить паническую атаку от инфаркта.

