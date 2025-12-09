Украинку задержали в США из-за истечения срока действия статуса защиты

Гражданку Украины Викторию Булавину задержали в США после завершения собеседования на получение грин-карты. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Булавина и ее муж Виктор Король 4 декабря пришли в Службу гражданства и иммиграции США на собеседование по вопросу получения грин-карты, однако мужчина уехал оттуда один. Теперь он пытается найти способ освободить ее и вернуть домой.

Булавина прибыла в США в 2022 году в качестве беженки и получила временный защищенный статус (TPS). В январе, за три месяца до истечения срока действия статуса, она подала заявление на его продление. Адвокат задержанной заявил, что на онлайн портале женщине сообщили, что решение о продлении должно быть принято в течение двух недель. Однако в марте Служба гражданства и иммиграции США назначила ей собеседование по поводу грин-карты на 4 декабря.

По словам мужа Булавиной, сотрудники иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) заявили, что причиной задержания стало истечение срока действия ее временно защищенного статуса.

В данный момент она находится в иммиграционном центре содержания под стражей в Отай-Меса в Сан-Диего, недалеко от границы с Мексикой. Ее муж утверждает, что к женщине относятся жестоко и последние несколько дней она провела практически без сна.

Ранее из США депортировали 50 украинцев.